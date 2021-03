Cleo Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 17:51 | Atualizado 21/03/2021 18:48

Não é de hoje que Cleo esbanja sensualidade em várias fotos publicadas nas redes sociais. Na madrugada deste domingo (21), a atriz e cantora escolheu um vestido ousado e com uma fenda generosa nas laterais para mostrar que é realmente uma mulher sexy demais. Só que por conta do exagero da abertura, a irmã do brother Fiuk, participante do 'BBB 21', teve que dispensar o uso da calcinha e isso, claro, levou os fãs ao delírio. "Que mulher poderosa", comentou um internauta. "Deusa", escreveu outro seguidor e outros milhares de elogios apareceram na publicação. Cleo recebeu no clique aproximadamente 445 mil curtidas em poucas horas.