Viviane Araújo Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 05:00

Campeã do 'A Dança dos Famosos' em 2015, Viviane Araújo vai participar da última edição do mais famoso quadro do programa 'Domingão do Faustão', que se despede da grade da Globo no final do ano. A coluna soube que a atriz e rainha de bateria do Salgueiro está negociando o cachê com a produção e por R$ 15 mil, ela fecha o acordo. Vale lembrar que já foi ventilado que a temporada especial irá reunir os três melhores pares de cada uma das 17 edições anteriores. A disputa seria pelo sistema 'mata-mata', ou seja, eliminações diretas. Quem perder deixa a competição sem direito a repescagem.