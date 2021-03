Max Souza Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 13:48

O Mister Brasil Gay, Max Souza, já relatou diversas situações de preconceito que já sofreu tanto na web como também na sua rotina. Foram episódios fortes que deixaram seus fãs perplexos. E é por isso que na Semana internacional da luta contra a discriminação racial, o modelo não deixou de lembrar que o racismo ainda existe e fez apelo. “Que todas as pessoas venham entender que essa luta é de todos. Todos os dias é dia de lutar contra o racismo, que infelizmente está enraizado em nossa sociedade”, lamentou ele nas redes sociais

Negro e gay, Max passou por exposições constrangedoras e fez apelo pelo fim do preconceito para todos. "Geralmente, não sou muito de ler os comentários nas redes sociais, mas acabei me deparando com um deles, que era muito ofensivo, falando que eu era 'viadinho' e dizendo 'volta para a senzala'", completou.