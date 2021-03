Celso Zucatelli Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 16:24 | Atualizado 22/03/2021 16:57

Celso Zucatelli deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta segunda-feira (22) para tratar da Covid-19. O apresentador da Record já tinha testado positivo para doença e vinha tratando em casa desde a semana passada, mas os médicos optaram pela internação para monitorar e acompanhar melhor o tratamento. Apesar da febre de um pouco de tontura, Zucatelli passa bem e fez questão de compartilhar algumas informações sobre o seu estado de saúde. "Oi, minha gente amada. Eu estou bem, mas os médicos acharam melhor eu passar uns dias aqui no hospital para me acompanhar de perto. Estou com oxigênio para equilibrar a saturação e fazendo fisioterapia respiratória", contou o jornalista, que agradeceu as orações e pediu mais energias positivas. "Mais uma vez, agradeço todo o carinho de vocês e peço orações para que eu volte logo pra casa. Com muita fé em Deus, vamos vencer".