Denise Dias Pupin e Deleu

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 18:45 | Atualizado 22/03/2021 20:41

Dona de um dos corpos mais esculpidos do mundo das celebridades, Denise Dias fez um alerta nas redes sociais sobre o uso de anabolizantes, geralmente uma opção para quem deseja resultados rápidos. "Há cerca de sete anos cheguei a usar anabolizantes durante uns dois meses e tive uma péssima experiência. Minha médica relacionou o uso ao aparecimento de miomas no meu útero. Depois do susto eu fiz a minha escolha definitiva por manter minha boa forma física com alimentação balanceada, tratamentos e muito treino. Tudo com muita responsabilidade e consciência, aderindo a hábitos de vida saudável", alerta a atriz.