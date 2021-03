Marcelo de Cesar Reprodução Instagram

Publicado 23/03/2021 05:00

Quem pensa que Milton Cunha é o único artista em sua família, está enganado. Marcelo de César, irmão do carnavalesco, tem a arte enraizada na ponta dos dedos. Talentoso que só, ele faz sucesso com suas obras expostas para serem vendidas em diferentes feiras do Rio de Janeiro. Pintor aquarelista, ele trabalha com o realismo misturado com cores. Esta coluna, inclusive, ficou encantada com a arte de Marcelo. Mas antes de finalizar esta nota, aqui vai uma curiosidade sobre ele: o artista detesta ter seu trabalho associado ao nome do irmão famoso. Ele gosta de ter seu reconhecimento por mérito próprio. Além disso, prefere o anonimato e que seu reconhecimento venha somente através de seu trabalho por ser muito discreto e não gostar de holofotes. Por outro lado, quem o conhece garante que ele é a humildade em pessoa.