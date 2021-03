Antonia Fontenelle Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 05:00

fotogaleria A influenciadora digital Antônia Fontenelle resolveu entrar com uma ação judicial contra a Editora Caras e também contra o diretor de redação do portal, Marcelo Bartolomei, após alegar ter sofrido ataques contra sua honra em uma das publicações do site sobre uma denúncia de um ativista contra a própria Antônia e Netinho de Paula por racismo. Só que, por conta de um erro, no mínimo amador, a ex-mulher de Marcos Paulo acabou processando a pessoa errada.

Sim, caro leitor, você não leu errado. E não, não se trata de um engano por conta de um homônimo. É que na hora de ser citado como réu, o nome de Marcelo Bartolomei, diretor do veículo, foi escrito com H no meio e um U ao final. Para se defender, a pessoa errada, Marcelo Bartholomeu, que por coincidência é advogado, lembra a juíza que Antônia quer processar Marcelo Bartolomei, diretor de redação de Caras, e ainda pede que a apresentadora seja condenada a pagar seus honorários advocatícios.



Conforme os autos do processo nº 1011560.73-2020.8.26.0016, Bartholomeu informa a Justiça que "atualmente, as únicas semelhanças que há entre a pessoa descrita nos autos e ele são a calvície e sobrenomes próximos". Ele ainda pediu sua exclusão do processo por ilegitimidade passiva.



Ainda não ficou claro na ação se o erro foi dos advogados de Antônia ou do cartório responsável pela intimação das partes. Agora, o juiz Daniel Torres dos Reis, da 2ª Vara do Juizado Especial Civil de São Paulo, deu 15 dias para a resposta de Antônia Fontenelle.