Publicado 25/03/2021

Uma das revelações do novo pop undergroud brasileiro, a cantora Day surpreendeu os fãs com algumas informações surpresas no clipe de 'Finais Mentem', última novidade antes da chegada de seu álbum debutante, 'Bem-vindo ao Clube'. A primeira delas é que, nas entrelinhas, a artista revelou o nome de seu próximo single, 'Clube dos Sonhadores Frustrados', que chegará aos apps de música junto ao seu disco de estreia.



Criado por Pedro Fiorillo, que divide a direção do clipe com Jesus Mendes, Day utilizou-se de um alfabeto exclusivo 'Clube dos Sonhadores Frustrados' e espalhou mensagens durante sua nova produção audiovisual. “Resolvi revelar o nome neste clipe por achar que era o momento certo. Como já havia revelado o nome do álbum (Bem-vindo ao clube), ficou a incógnita em relação sobre qual clube eu estava falando. Então, chegou a hora perfeita para as pessoas saberem a profundidade que o álbum tem", explica.

Conhecida por sua insatisfação com a política nacional, a cantora relembra a exposição de seu posicionamento social no clipe 'Finais Mentem' por conta da difícil situação que atravessa o país por falta de combate ao Covid-19. “Quis trazer essa pauta de esgotamento e frustração, enxerguei que, infelizmente, é uma situação em que o país e o mundo todo vivem. Apesar do nome do single e meu posicionamento estarem escritos em códigos, são duas coisas óbvias. O fato de terem sido escritos em códigos, era só para divertir os fãs e deixar o clima um pouco mais leve”, confessa a finalista do Time de Lulu Santos no 'The Voice 2017'.



Seguindo com as influências do pop rock e pop punk dos anos 2000, 'Finais Mentem' foi produzida pelo Los Brasileiros, responsáveis por sucessos de Anitta, Vitão e Projota, e fala sobre alguém que renunciou a um relacionamento, mas que agora está sofrendo as dores da falta e da saudade. A canção já ultrapassou a marca de 200 mil visualizações nas plataformas digitais.