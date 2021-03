Suzy Cortez CO Assessoria / Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 11:43

Pioneira e campeã de acessos na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, Suzy Cortez planeja o lançamento de uma réplica de si mesma no formato boneca inflável. "Já estou negociando com uma fábrica chinesa e em breve já terei o protótipo. Pedi para reproduzirem o bumbum em detalhes, já que é a parte do meu corpo que mais gosto. Se tudo der certo, lanço minha boneca inflável inicio de 2022", diz a modelo.

Veja fotos da morena:

