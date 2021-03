Gravação de 'Gênesis' Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 05:00

A Record TV decidiu interromper as gravações de 'Gênesis' temporariamente após o aumento do registro de casos de funcionários e elenco da casa infectados pela Covid-19. O caso mais grave resultou na morte de um motorista da filial da emissora no Rio de Janeiro. Segundo a coluna soube, muitos atores que moram em outras cidades já deixaram o Rio e retornaram para casa, após serem liberados. Outros atores que estavam para começar a gravar tiveram o início de seus trabalhos adiados para depois de maio. Com isso, automaticamente 'Gênesis' deverá ficar mais tempo no ar. A medida radical da emissora de Vargem Pequena visa desacelerar os casos de Covid-19 internamente para proteger não só seus atores, como também toda equipe envolvida.