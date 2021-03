Ana Paula Renault Divulgação/Gabriel Cardoso/SBT

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 05:00 | Atualizado 31/03/2021 07:37

fotogaleria A apresentadora e ex-BBB, Ana Paula Renault, perdeu um processo contra a jornalista Sônia Abrão, a Produtora Câmera 5 e a RedeTV!, após não efetuar os pagamentos das custas processuais no valor de R$ 12 mil, que eram necessárias para que a ação tivesse continuidade.

Antes mesmo de sair derrotada nesta ação, Ana Paula Renault havia sumido do radar da advogada que a representava no processo, e parou de responder a mesma, conforme consta nos autos da ação nº 1116099-66.2019.8.26.0100. A advogada Fernanda Massad de Aguiar Fabretti renunciou a defesa de Ana Paula Renault em 17 de agosto de 2020, após inúmeras tentativas de contato com Ana, através de WhatsApp, email e telefone, mas sem sucesso. Com isso, a apresentadora do 'Fofocalizando' teria um prazo de 10 dias para constituir novos advogados, sob pena de estar irregularmente representada, como de fato acabou acontecendo.



Em sentença de outubro do ano passado, Ana Paula Renault teve seus pedidos indeferidos e ainda foi condenada a pagar os honorários advocatícios, que representam 10% do valor da causa. A dívida dos honorários pode ultrapassar R$ 60 mil.



Nesta ação contra Sônia Abrão, Ana Paula Renault pediu uma quantia de R$ 300 mil de indenização por danos morais e que a apresentadora fosse impedida de citar seu nome, após alguns comentários de Sônia no programa 'A Tarde é Sua' sobre a participação de Ana no reality 'A Fazenda', da Record TV. A ex-BBB considerou os comentários como ofensas à sua honra. A coluna procurou a defesa de Ana Paula e não obteve resposta até o fechamento da matéria.