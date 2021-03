Flávia Viana Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 15:49 | Atualizado 31/03/2021 16:04

fotogaleria Ex-BBB e campeã de 'A Fazenda Nova Chance', em 2017, Flávia Viana teve seu nome envolvido na polêmica sobre o pagamento do Ministério da Saúde e pela Secretaria de Comunicação (Secom) para influenciadores divulgarem campanhas relacionadas ao atendimento precoce da Covid-19. Acusada de ter recebido R$ 11,5 mil, Flávia se defendeu. "Quando minha equipe foi procurada para fazer a publicidade, aceitamos pois era para alertar as pessoas dos cuidados, lavar as mãos, máscaras, álcool em gel, ficarem atentas aos sintomas, meu intuito foi de cuidado mesmo sabe?! Apenas para informar mesmo, e sobre o dinheiro, apesar de já fazer meses ainda não recebi e esse dinheiro assim que for recebido será doado para ajudar as pessoas afetadas pelo Covid-19", começou a influenciadora e atriz.

"A minha intenção sempre foi ajudar, jamais faria algo para prejudicar as pessoas já que são essas pessoas que me dão visibilidade e trabalho, se hoje eu consigo realizar tantas coisas é pq tenho o carinho de tanta gente, graças e jamais me envolveria em política, nunca fiz isso e não é o caso, não acredito em tratamento precoce, o post não é sobre isso, sei que não existe e é perigosíssimo, visto o caos que está nosso país. Eu oro muito para que tenhamos logo vacina para todos e que os governantes tenham mais respeito pela população que está a mercê dessa pandemia, oro para que a vida volte aos poucos ao 'normal” se é que é possível já que tantas vidas foram levadas por essa terrível doença. Por favor não gostaria de ser mal interpretada, nunca tive problema nenhum, minha intenção sempre foi a melhor possível", completou Flávia.

Publicidade

Segundo uma matéria publicado no site UOL, mais de R$ 1,3 milhão dos cofres do governo federal foram utilizados para pagar ações de marketing com influenciadores sobre a Covid-19. Em janeiro deste ano, a Secom contratou quatro influenciadores, que receberam um montante de R$ 23 mil para falar sobre 'atendimento precoce'. Além de Flávia, que tem 2,5 milhões de seguidores no Instagram, foram chamados João Zoli (747 mil seguidores), Jéssika Taynara (309 mil seguidores) e Pam Puertas (151 mil seguidores) para produzirem um post no feed e seis stories da rede social dizendo para os seguidores que, caso sentissem sintomas do coronavírus, a indicação era 'procurar um médico e solicitar um atendimento precoce".