Publicado 31/03/2021 17:17

Daniel Cady tratou de rebater um comentário de uma internauta sobre as atuais medidas de Ivete Sangalo . Tudo começou quando o nutricionista postou no Instagram uma foto do menu do almoço da família no início da tarde desta quarta-feira (31). "Rango de hoje! Purê de banana-da-terra, arroz integral, feijão preto e frango grelhado acebolado", e aí a seguidora deixou um comentário ácido: "Assim mainha não emagrece nunca". Daniel não esperou muito tempo para defender a cantora baiana com que está junto desde 2008: "Quem disse que ela precisa emagrecer?", escreveu.

Diante da repercussão entre os fãs do casal , Daniel apagou o comentário, mas já era tarde