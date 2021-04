Arthur Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 18:00

Durante a gravação do podcast do líder desta semana no 'BBB 21', Arthur surpreendeu seus seguidores ao revelar que sente saudades de Carla Diaz, com quem teve um relacionamento cheio de altos e baixos na casa. "Uma pessoa maravilhosa que me fez crescer bastante aqui dentro. A Carla Diaz foi uma pessoa que eu tive a chance de conhecer, de me apaixonar aqui dentro do programa, então nem tenho muito o que falar daquela mulher, só dizer que é maravilhosa. Inclusive, estou com o cordãozinho dela aqui na mão, agora", comentou. Claro que o instrutor de crossfit falou da saudades também do Projota."Sinto falta do Projota também, nosso querido José Tiago, que virou um irmão que a vida me deu aqui dentro do jogo", completou o brother.