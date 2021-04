Ágatha e Maria Fernanda Cândido nos bastidores de 'A Força do Querer' Divulgação

A atriz e cantora Ágatha lançará nesta sexta-feira (02), a versão acústica de 'Notificação', faixa que marcou seu debut na carreira musical. Além do áudio disponível em todas as plataformas digitais, a regravação especial ganhou um vídeo performance ao vivo, disponível no canal da Ágatha no Youtube.



Na televisão, Ágatha fez participações nas novelas 'A Força Do Querer' e 'O Sétimo Guardião', contracenando com atores de peso como Bruno Gagliasso, Maria Fernanda Cândido e Marina Ruy Barbosa. Em 2021, Ágatha deu início a carreira musical, que foi marcada por uma mudança de visual, reforçando sua versatilidade e mergulhando de cabeça nessa nova fase. Ainda para esse ano, ela planeja diversos lançamentos e até feats.