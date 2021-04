Claudia Leitte Globo/João Miguel Júnior

Claudia Leitte não vai participar ao vivo da final do The Voice+, neste domingo (4), nos Estúdios Globo. Ela ficará de casa depois que marido, Márcio Pedreira, testou positivo para Covid-19. A própria cantora já tinha antecipado a possibilidade de sua presença remota por conta do resultado da doença do empresário. "Eu fiz o teste, assim como venho fazendo com certa frequência, seguindo todos os protocolos que temos na Globo, e testei negativo. Entretanto, meu marido, Marcio, testou positivo para o Covid 19 hoje à tarde (sábado) e está assintomático. Sem nenhuma queixa, graças a Deus! Pelo protocolo e cuidado com todos, eu participo de forma remota. Reforço aqui a importância de continuarmos seguindo todas as medidas necessárias para sairmos dessa situação".

A emissora confirmou a decisão em nota: “Por precaução e de acordo com os rígidos protocolos seguidos pela Globo, Claudia Leitte não estará presencialmente no palco do programa amanhã nos Estúdios Globo”.

