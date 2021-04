Mariana Rios Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 10:59 | Atualizado 04/04/2021 11:27

Parece que Mariana Rios é uma caixinha de surpresas. Após postar uma foto em uma viagem por Dubai ontem, a atriz recebeu várias críticas de seguidores. O que os críticos de plantão não desconfiam é que a atriz está no Brasil e as fotos foram feitas numa viagem que não tinha sido divulgada.

Mariana tem aguardado para ver como as pessoas se comportam nas redes sociais para fazer uma live direto de sua casa, em São Paulo, e mostrar que as pessoas adoram julgar e bater nas redes sociais sem saber a realidade dos fatos. Vale lembrar que outros famosos, como Marina Ruy Barbosa junto com o novo affair Guilherme Mussi, tem viajado para fora do Brasil e escondido do público, já que Marina foi uma das adeptas do “fique em casa”.