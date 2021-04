Ludmilla Reprodução

fotogaleria Ludmilla não aguentou e resolveu colocar um ponto final sobre o discurso que fez durante o show dentro da casa do 'BBB 21'. Ela negou que 'respeite a nossa cor, respeite o nosso cabelo' tenha sido para os brothers, após o comentário de Rodolffo comparando o cabelo afro de João Luiz com a peruca do homem da caverna do monstro de Caio. A cantora alegou que o 'recado' foi por conta do processo que tinha perdido recentemente na Justiça contra Val Marchiori. No Carnaval de 2016, a empresária e influenciadora comparou o cabelo de Ludmilla a uma esponja de aço. A funkeira pedia no processo uma indenização de R$ 30 mil.

"Que show maravilhoso! Quanto tempo eu não subia no palco assim pra cantar, pra dividir energia. Foi muito bom, eu tô aqui muito feliz", começou Ludmilla, em uma série de stories. "Pra galera que tá falando que eu interferi no jogo ou alguma coisa do tipo, se vocês não sabem, semana passada eu acabei perdendo na justiça pra uma racista e o juiz alegou liberdade de expressão. E ainda quer que eu pague os honorários dos advogados dela. Dorme com esse barulho aí", explica.