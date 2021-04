João Guilherme Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 16:24 | Atualizado 04/04/2021 16:30

Um banho inocente pode ser perigoso para quem tem medo de ter um nude vazado e foi o que aconteceu com o ator João Guilherme na madrugada deste domingo (4). O filho do cantor Leonardo mostrou demais ao compartilhar um vídeo em que aparece agachado em uma banheira. O também influencer deixou escapar as partes íntimas e os internautas não o perdoaram e passaram a comentar a publicação. Em menos de uma hora, o nome de João subiu entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil.