Ana Paula Evangelista em Angra dos Reis Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 16:35

Em sua última semana no Brasil, Ana Paula Evangelista está cumprindo seu distanciamento social em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. A musa da Unidos da Tijuca está na companhia da mãe antes de retornar para a Dinamarca, onde mora com o marido, o empresário Marco Alessandro.

"Estou em fase de despedida do Brasil, passando esses tempos de distanciamento social em Angra dos Reis, com minha mãe. Estamos num resort e passamos os dias aproveitando a beleza natural impecável desse lugar que nos traz muita paz em tempos tão difíceis. E se tudo der certo, na próxima semana já estarei na Dinamarca com meu marido. Que a gente possa ter nossas vidas de volta o mais rápido possível", disse a morena.