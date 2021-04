Mateus Carrieri e Day Ribeiro Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 18:03

O tempo não corre para Mateus Carrieri, ele voa. O ator e ex-participante de 'A Fazenda' resolveu ficar noivo de Day Ribeiro há exato um mês de namoro e ele tratou de adiantar que, apesar de rapidez com as etapas no romance, eles já se conheciam desde o ano passado. "Alguns chamam de loucura, mas nós chamamos de amor... Um sentimento que não conseguimos explicar, apenas sentir. Um ano do primeiro encontro, um mês de namoro e uma vida para viver ao seu lado... Te amo, amor. Obrigado pelo nosso encontro de almas", escreveu na legenda da foto em que o casal aparece mostrando as alianças. Mateus já admitiu que planeja o casamento para ser realizado em breve.







