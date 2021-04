Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 05:00

Nesta terça-feira (6) será o dia D para Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos. A quarta turma do Superior Tribunal da Justiça (STJ) vai julgar o imbróglio envolvendo disputa pela marca Legião Urbana, que já dura oito anos. A empresa Legião Urbana Produções Artísticas, representada pelo filho de Renato Russo, Giuliano Manfredini, pede a exclusividade sobre a marca e solicita que seja revogada a decisão que assegurou aos ex-companheiros do cantor, falecido em outubro de 1996, o uso do nome da banda em shows e atividades profissionais. Nesta segunda-feira (5), Dado publicou uma postagem sobre o episódio e disse que está otimista com relação a decisão dos juízes.