Lucas Jagger compartilhou nesta segunda-feira (5), uma foto para tranquilizar os fãs logo após ter passado por uma cirurgia de retirada de um colesteatoma (um tipo de tumor benigno) no ouvido médio. O filho da apresentadora Lucina Gimenez fez fotos e vídeos antes da operação e demonstrava bastante tranquilidade com a intervenção cirúrgica no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Depois, ele publicou um clique com a cabeça enfaixada e ainda brincou na legenda: "Ele está bem. Cirurgia na orelha 10/20, foto do look 2/10".

Luciana ficou o tempo todo com o filho mais velho, que no início da noite acabou sendo liberado pelo médico Rubens Neto. "Retirei um colesteatoma no ouvido médio, mas estou bem e em casa. Agradeço pela preocupação e em breve estarei 100%", disse Lucas à coluna.

