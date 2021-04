Zilu Godoi Reprodução

Zilu Godói foi diagnosticada com a Covid-19 há três semanas e, na época, ela deu graças a Deus que os sintomas não foram tão fortes. Mas, nesta segunda-feira (15), a empresária e influenciadora assumiu que ficou com sequelas do coronavírus e que ainda não se sente 100% para retomar as atividades no seu canal do YouTube. A ex-mulher de Zezé Di Camargo postou uma foto, em que aparece nua na banheira de sua casa em Miami, para tranquilizar os fãs e revelar que está se recuperando.

"Relaxando e me recuperando de alguns incômodos que a Covid ainda me ocasiona! Não consegui gravar nada para o meu canal, 'Coisas de Zilu', e por esse motivo, hoje (segunda-feira0 não teremos vídeo novo! Mas assim que eu tiver 100% reestabelecida, voltarei com meus vídeos, minhas receitas, e muita coisa boa para vocês! Se cuidem, se protejam e mantenham o isolamento nesse momento crítico que estamos passando! Desejo uma semana abençoada para todos vocês, e que Deus nos blinde de todo mal!!! Beijos meus amores!", escreveu Zilu na publicação.

