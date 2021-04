Elenco do filmes 'Jasmin' Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 02:00

Os atores Emiliano Ruschel e Anna Flávia Camargo protagonizam o curta-metragem 'Jasmin', que será exibido no Festival Brasil de Cinema Internacional no Rio de Janeiro, desta segunda-feira, 5, até dia 13 de abril. Dirigido por Marcelo Zambelli , filme conta a história de um casal que perde o filho por uma bala perdida. O curta foi produzido durante a pandemia do coronavírus e respeitando todos os protocolos de segurança. O roteiro é de Eliton Oliveira e a música de Mú Carvalho.