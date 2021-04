Rapper Bin Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 02:00

Depois de lançar o álbum 'Para Todas as Mulheres que já Rimei', o rapper Bin está comemorando o lançamento de um novo single: 'Castelo de Areia'. A música é o reflexo da trajetória do cantor, um artista negro que ascende socialmente e que tem noção da influência que exerce com as suas letras como no trecho: 'Meu drip ainda combina, só que hoje tá mais caro / Minha melanina deixa tudo destacado / Eu tenho turbilhão de rimas, um milhão de siglas / e um milhão de vidas que hoje vivem do meu lado”. O single já está disponível em todas as plataformas digitais assim como o clipe aparece no YouTube