Kevin O Chris Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 04:00

Kevin O Chris lança, na próxima sexta-feira (9), seu novo DVD intitulado 'Todo Mundo Ama O Chris'. O projeto chega com uma sonoridade mais moderna, mas sem perder a sua raiz de comunidade. A gravação estreia às 20 horas no YouTube e conta com as participações de nomes como Dilsinho, Xamã, Filipe Ret, Gaab, Dennis DJ e cantor BG. O álbum chega nas plataformas depois de Kevin ter sido o único funkeiro a entrar na lista dos 10 cantores mais escutados do Spotify no ano passado e começar 2021 na seleção Under 30 da Forbes Brasil. Que poder!