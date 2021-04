Ryancarlos Reprodução

Publicado 09/04/2021 02:00

Ryancarlos de Oliveira, ator de 15 anos, que vive um dos protagonistas da série 'Bugados' do Canal Gloob, o Defensor Intergalático Neo, usou as redes sociais para parabenizar sua cidade natal, Cuiabá, que hoje completa 302 anos. O ator, que vive em São Paulo com o pai Carlos por conta das gravações da produção, aproveitou a fase vermelha pela pandemia do coronavírus na capital paulista para visitar a terra natal. " Eu me orgulho de ser um cuiabano", diz um vídeo publicado no Instagram, onde mostra as belezas do lugar.

Intérprete de um personagem de um game e protetor da Galáxia, Ryancarlos não esconde a felicidade pelo primeiro papel na televisão. Ele explica que Neo é um jovem engraçado, atrapalhado em lidar com as situações do cotidiano das pessoas na Terra e que usa um 'óculos' com a habilidade para detectar emoções das pessoas o que elas estão passando no momento.

'Bugados' é uma série que mostra três personagens de um jogo de videogame que, cansados de combateram alienígenas no universo online, eles resolvem sair da tela e protagonizar aventuras no mundo real com a ajuda de dois irmãos jogadores.