Henri Castelli recebe surpresa da nova namorada Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 17:45

Henri Castelli está de namorada nova. A eleita da vez é a modelo Sabrina Caminski. E o casal já não faz questão de esconder o namoro. Ontem, o ator compartilhou um vídeo de uma surpresa que sua nova amada fez ao aparecer, na noite da última segunda-feira, na porta do condomínio dele. "Da surpresa de ontem. Olha o golpe que me deram, foi demais. Eu adorei", brincou o ator sobre a surpresa ser apenas a presença da influencer. Mas depois ele compartilhou que ganhou dela um buquê de rosas brancas e uma caixa de chocolate. A coluna, que é do bem, deseja felicidades ao novo casal.