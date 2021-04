A influenciadora Vivi e Mc Jottapê no clipe de 'Tudo um pouco' Suburbano

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 04:00

Mc Jottapê, um dos principais nomes do funk no Brasil, lança 'Tudo um Pouco', no próximo dia 16, em todas as plataformas digitais e pelo canal Kondzilla no YouTube. "Faz tempo que eu não lançava uma música solo e estou bem empolgado. O clipe tem a participação da blogueira Vivi. A música está incrível", disse o cantor, que também já lançou sucessos como 'Nem Guindaste', 'Sentou e Gostou' e 'Bate Palma'. Juntas, as canções somam mais de 390 Milhões de visualizações no Youtube.