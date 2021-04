Festa de Bruno Gagliasso Divulgação: Roberta Niemeyer

Publicado 13/04/2021 19:51 | Atualizado 13/04/2021 19:52

Bruno Gagliasso está em Madri, na Espanha, a trabalho, e resolveu comemorar em grande estilo seu aniversário de 39 anos, nesta terça-feira (13) O ator entrou em contato com a amiga Roberta Niemeyer, proprietária da casa de festas Goiabeira Coisa e Tal, localizada na Barra da Tijuca, para organizar uma festa à distância com a família.

Roberta, que comanda o quadro 'Olhe Fora da Caixa' no programa 'Vem com a Gente', da Band e apresentado por Gardênia Cavalcanti, montou uma tela de led, com projeção da M2 Eventos, no anexo da casa da família e Bruno apareceu de surpresa. A comemoração emocionou a família e o ator por conta de decoração cheia de detalhes personalizados.

A empresária preparou um bolo com fotos de Gagliasso ao lado da mulher e dos filhos e um totem do ator à frente da iguaria. Foi feito ainda um piso de 7 metros com imagens de Bruno em volt filmes. O piso e o totem foram feitos com a Gumpy Soluções Criativas. "O Bruno me ligou pedindo para organizar a festa à distância. Tive essa ideia para fazer remotamente e foi pura emoção", comentou Roberta.