Anitta está de romance com Mikey Chet Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 05:00

O ex-Fazenda Lipe Ribeiro já é mais que passado na vida de Anitta. A cantora agora vive romance com um judeu americano chamado Mikey Chetrit. O rapaz é empresário do setor imobiliário e herdeiro bilionário (fortuna estimada em 6 bilhões de dólares). Além disso, a família dele, Chetrit, é muito conhecida em todos os Estados Unidos. Mikey esteve no aniversário de Anitta e os dois curtiram a noite juntinhos.