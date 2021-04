Janaína Xavier Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 11:42 | Atualizado 14/04/2021 11:48

Há um pouco mais de um mês longe de suas funções na SportTV, canal esportivo da Globo, Janaína Xavier finalmente revelou o motivo do afastamento: a apresentadora está grávida de sua segunda filha, Maria Vitória. Aos 43 anos, mãe de Maria Eduarda, de 12 anos, ela falou sobre a gestação durante uma entrevista ao SporTV News e anunciou que vai continuar trabalhando de casa. O bebê, fruto de seu relacionamento com o advogado Gustavo Guedes, deverá nascer no final do mês de outubro.

"Tem mais de 40 dias que eu estou em casa, tem muita gente perguntando o que está acontecendo, se é férias, que férias longas, e eu respondendo que estou de home office, que estou produzindo matérias. Mas, até para acalmar o coração de muita gente, agradecendo e pedindo desculpas para todo mundo que ficou preocupado, quero explicar por que estou fora há tanto tempo. Estou com muita saudade, queria muito estar aí. OO motivo é lindo, é um motivo de 11 semanas, que chama Maria Vitória, que vai caber nessa roupinha daqui um tempo. Eu estou grávida com 43 anos de idade, então foi um susto. Estou aqui para inspirar outras mulheres, dizer que é possível. Estou muito feliz e queria compartilhar a notícia aqui", explicou

Publicidade

Depois, Janaína foi compartilhar a notícia no Instgram: "Oi, pessoal !! Aqui, da barriga da mamãe , cercada de amor , vim contar pra vcs que daqui uns seis meses eu tô chegando !Meu nome é Maria Vitória !Vim pra realizar um sonho do papai , vim pra mostrar pra mamãe que mesmo aos 43 anos ela tá batendo um bolão e pode sim gerar uma vida depois do 40.. e vim pq a Duda pediu tanto , mas tanto , mas com tanta fé , que eu não poderia deixar a irmã mais velha mais linda desse mundo na mão , né ?", completou Janaína,







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Janaina Xavier (@janaxavier)

Publicidade