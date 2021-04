Letícia Spiller Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 11:54 | Atualizado 14/04/2021 15:50

A Globo decidiu não renovar o contrato de Letícia Spiller após 29 anos de casa. A atriz perdeu o vínculo de duração longa e exclusividade e, agora, está livre para trabalhar em outras emissoras. Longe da televisão desde o fim da novela ‘O Sétimo Guardião’, de Aguinaldo Silva e exibida em 2018, Letícia confirmou a dispensa através de sua assessoria. "Não teve renovação de contrato de trabalho. Agora, a atriz segue no novo modelo da emissora, com contratos por obra. Leticia atua em novelas do canal desde 1992 e foram mais de 29 anos de trabalhos, com participações em mais de 20 obras, entre séries, novelas e especiais".

Letícia ainda fez questão de agradecer a emissora. “Tenho um carinho enorme pela história que construí junto à Globo, e eu sou muito grata. Nossa parceria segue, mas agora em um novo formato. Tenho certeza de que ainda teremos muitos capítulos pela frente. Amo o que eu faço e ainda terei muitas histórias para dividir com o público”, diz Leticia também no comunicado.