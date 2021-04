Thaís passa por ritual de beleza na primeira madrugada fora do 'BBB 21' Divulgação

14/04/2021

Eliminada com mais de 82% dos votos, Thaís Braz deixou os Estúdios Globo, em Curicica, na Zona Oeste do Rio, direto para o hotel onde passou por um verdadeiro ritual de beleza. Seguindo os passos de sua colega de confinamento, Sarah Andrade, Thaís passou sua primeira madrugada fora da casa mais vigiada do Brasil se preparando para a maratona de entrevistas pós-paredão.

“Apenas realçamos a beleza natural da Thaís e fizemos Nanoblading FlowBrows, tratamento onde é possível fazer nanofios para preencher as falhas da sobrancelha e deixar eles mais bagunçados e selvagens, ou mais comportados, ou mais volumosos, ou mais alinhados, mas sempre mantendo a naturalidade, a essência e a identidade de cada um”, explica Natalia Martins, a responsável pela preparação da sister.

Os lábios de Thaís também foram tratados e receberam os procedimentos Pump Lips e FlowLips. “Ambos têm o objetivo de oferecer um tratamento de super-hidratação e revitalização dos lábios que devolve o brilho e a jovialidade da boca, além de devolver a cor natural, que muitas vezes fica opaca por conta dos agentes externos como ar-condicionado, sol, piscina, etc”, explica Martins.

O cabelo e maquiagem finalizaram a preparação da cirurgiã-dentista goiana para a maratona de entrevistas, onde a sister vem comentando tudo sobre os bastidores do programa.