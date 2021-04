Lorena Improta Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 14:33 | Atualizado 14/04/2021 14:34

Lorena Improta usou as redes sociais para desabafar sobre as problemas que anda passando no início da gravidez do primeiro filho com o cantor Léo Santana. Ela revelou que tem tido fortes enjoos e dificuldades para comer, o que a fez perder peso. A única coisa que ganhou nesses quase cinco meses de gestação foi o peito. "Perdi muita massa magra e sigo perdendo, já que tem um bebê crescendo dentro de mim e estou ganhando peito. Estou com muito peito", começou Lore.

A apresentadora e dançarina também revelou que sente muito enjoos. "Estou comendo na sala porque não consigo sentir o cheiro da preparação comida. Aff, Maria", explica que até procurou uma nutricionista para fazer um ajuste na alimentação. Ela e Léo Santana ainda não sabem o sexo do bebê, e estão divididos entre os nomes Liz e Lorenzo.