Publicado 15/04/2021 05:00

Publicado 15/04/2021 05:00

Na última sexta-feira, Andressa Urach ingressou com uma ação indenizatória contra Silas Malafaia. O processo, que corre na 2ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, está em segredo de Justiça. Nele, o advogado de Andressa cita as declarações do pastor Malafaia em entrevista ao programa de Antônia Fontenelle no Youtube.

"Eu só lamento que quando essa mulher estava no fundo do poço, toda desgraçada, a igreja restaurou. [...] Que moral essa mulher tem pra vir falar de alguém se ela voltou a fazer tudo que ela fez no passado e levou a vida dela à desgraça?", esbravejou Silas Malafaia, que teve sua fala replicada em diversos veículos da imprensa.



"O pedido principal é a indenização por dano moral", diz o advogado de Andressa, Marco Mejia, que pediu R$ 100 mil de indenização por considerar o alcance de pessoas atingidas e a natureza das declarações do pastor.