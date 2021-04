Alinne Prado, Ligia Mendes e Júlio Rocha Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 05:00 | Atualizado 15/04/2021 06:10

A média de 0,6 pontos no ibope da estreia do novo 'TV Fama' com Júlio Rocha, Ligia Mendes e Alinne Prado não caiu bem nos bastidores da RedeTV!. A coluna soube que a equipe e apresentadores da atração tem três meses para conseguir melhorar a audiência. Caso contrário, o programa sairá do ar nos moldes atuais. Na estreia, a atração ficou em sexto lugar no ranking da Grande São Paulo, atrás da Band (0,7), Cultura (1,3), SBT (6,4), Record (8,2) e Globo (28).