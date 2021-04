Sikêra Junior e Xuxa fotos Reprodução

O apresentador Sikêra Júnior apresentou sua defesa no dia 29 de março em processo movido por Xuxa Meneghel, mas surpreendeu com um pedido de reconvenção. A ação, protocolada no dia 28 de outubro de 2020, em que pede R$ 500 mil de indenização, agora pode ter um desfecho diferente. A defesa de Sikêra resolveu contestar e contra-atacar protocolando uma contestação com reconvenção, ou seja, como réu, o apresentador passou a mover uma ação dentro da já existente contra Xuxa.

O advogado do comunicador apresentou um documento com mais de trinta páginas contra a apresentadora Xuxa Meneguel, alegando que a mãe de Sasha pediu R$ 500 mil como valor da causa de forma completamente aleatória e não atribuiu valor algum de indenização ao pedido de danos morais. Por isso, pede a redução do valor da causa para R$ 50 mil. Além disso, o apresentador da RedeTV! pede que Xuxa seja condenada a pagar R$ 50 mil por danos morais com juros e correção e os honorários advocatícios.



Um outro ponto também para ser considerado é que a defesa de Sikêra usa uma entrevista de Xuxa do dia 28 de outubro de 2020, produzida pela revista Vogue, onde a apresentadora o classifica como palhaço, de postura forçada, desengonçada, tosca e homofóbico, o que pode mudar o rumo do processo e trazer problemas à eterna rainha dos baixinhos.

Sikêra tenta mostrar à Justiça que seu comportamento classificado como agressivo só ocorreu porque foi provocado antes. Além disso, ele aponta suposto ato ilícito praticado por Xuxa, que teria o acusado de fazer apologia à zoofilia. Ele alega que Xuxa encabeçou uma campanha na internet e em suas redes sociais, recrutando artistas como Sasha Meneguel, Ana Maria Braga, Luísa Mell, Camila Pitanga, Rita Lee, entre outros, ofendendo sua honra e dignidade.



Xuxa processou Sikêra Júnior depois de ter sido chamada de pedófila e ter sido acusada de fazer apologia às drogas. A apresentadora foi atacada pelo comandante do 'Alerta Nacional', após critica-lo por exibir um vídeo de um homem praticando o crime de zoofilia. Além de ter exibido imagens de um homem se relacionando sexualmente com uma égua, o apresentador ainda simulou as imagens de zoofilia no estúdio com funcionários do programa. A cena revoltou Xuxa Meneghel, que iniciou uma campanha ao convocar famosos para se posicionarem contra a zoofilia.