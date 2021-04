Paulo Gustavo Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 17:44 | Atualizado 19/04/2021 17:45

Um novo boletim médico sobre o estado de saúde de Paulo Gustavo foi divulgado no final da tarde desta segunda-feira (19). A equipe que cuida do ator e apresentador confirmou que ator apresenta sinais de melhoras. Internado desde o dia 13 de março, no CopaStar, em Copacabana, com a Covid-19, ele segue na Unidade de Terapia Intensiva ainda em situação grave. Após várias intervenções como broncoscopias e alguns procedimentos cirúrgicos, os problemas mais urgentes foram contornados.

Hoje, a equipe médica emitiu outro boletim:

“Felizmente, não surgiram novas complicações nos últimos quatro dias.

O quadro clínico do paciente, embora ainda preocupante, é de estabilidade, com alguns sinais mais evidentes de recuperação das funções pulmonares. Também verificamos boa responsividade aos pequenos estímulos.

Ainda há necessidade de mantermos a ECMO, assim como a ventilação mecânica.”

A família do ator agradece todo o carinho e orações e pede que continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus.