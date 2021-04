Romário e Romarinho Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 18:09

Senador e ex-jogador de futebol, Romário surpreendeu seus seguidores ao revelar que vai ser avô. Romarinho, seu segundo filho e fruto do casamento com Mônica Santoro será papai de um menino, que irá se chamar Davi. "O novo papai do pedaço e o novo vovô de menino! Tá ruim?", perguntou na legenda de uma foto em que aparece com o herdeiro.