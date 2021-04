Rita Cadillac Ricardo Bagão

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 05:00

No último final de semana, Rita Cadillac fez a temperatura de Campos do Jordão mudar radicalmente. A ex-chacrete alugou uma mansão no Alto da Colina para realizar um ensaio fotográfico para uma famosa rede social destinada a fotos sensuais. Rita não se preocupou nem um pouco com o frio de 8° graus da famosa cidade localizada em São Paulo e apareceu quase como veio ao mundo. Um fato curioso aconteceu quando a cantora de 66 anos estava peladona na sacada da mansão e acabou chamando atenção da vizinhança, que assistiu de camarote. "Foi divertido, ainda bem que rapidamente coloquei o roupão e deixei para fazer as fotos mais picantes num outro momento", disse a atriz.