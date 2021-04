Nubia Oliiver Roberto Salgado

Nubia Oliiver se surpreendeu com a monetização do OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto onde ela compartilha seus ensaios sensuais. A modelo tem aproveitado seu bom desempenho no aplicativo para ajudar amigos. "Quando recebi meus primeiros rendimentos, que foram muito acima dos meus ganhos com eventos e publis antes da pandemia, em quatro meses de plataforma vi que estava no caminho certo. No meio dessa pandemia estou trazendo amigos e artistas para o meu conteúdo numa forma de ajudar a todos. Estamos todos no mesmo barco e dividir é a palavra de ordem", diz Nubia.