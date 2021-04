Princípio de incêndio atinge Estúdios Globo Alessandro Lobianco

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 17:14

Um princípio de incêndio causou preocupação aos funcionários dos Estúdios Globo, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Segundo informações do jornalista Alessandro Lobianco, moradores do entorno do antigo Projac começaram a ver uma densa fumaça escura saindo das instalações do grupo Globo.

De acordo com a assessoria de imprensa da emissora, a fumaça veio da torre de refrigeração. Ninguém se feriu e o funcionamento dos ar-condicionados dos estúdios não foi interrompido. “Foi um princípio de incêndio na torre de refrigeração dos estúdios, rapidamente controlado pela brigada de incêndio dos estúdio da Globo, sem vítimas e sem impacto no funcionamento do ar condicionado dos Estúdios Globo“.