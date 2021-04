DJ Bola Divulgação

Publicado 21/04/2021 02:00

Conhecido como DJ Bola, João Pedro Simões é uma das revelações da cena eletrônica no Rio e está lançando seu novo hit, chamado 'Sucesso'. A música já tem uma legião de fãs e é uma das mais pedidas da setlist da apresentação do DJ, que mesmo com a pandemia do coronavírus, continua trabalhando bastante. São mais ou menos 15 apresentações por mês, todas por lives. "Sempre fui apaixonado pela música desde criança até que resolvi correr atrás do meu sonho. Fiz faculdade de Produção Musical e comecei a tocar de graça nas festas da família dos amigos. A coisa foi crescendo, crescendo até que fiz meu primeiro show com cachê e não parei mais", conta DJ Bola.

João Pedro, nascido e criado em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, relata que precisou se adaptar ao novo formato de festas online. Ele assume também que está louco para voltar a trabalhar nas boates e eventos, mas aguarda o fim do perigo do contágio da Covid-19. "O mundo do entretenimento foi o que mais sofreu com a pandemia do coronavírus, mas a gente tem rezado muito e com bastante fé em Deus, a situação vai melhorar para todo mundo. Não posso reclamar de trabalho, mas eu quero que tudo volte a normal", completa.