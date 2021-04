Tati Minerato Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 06:45 | Atualizado 21/04/2021 06:53

A influenciadora digital Tati Minerato e Sylvia Regina Minerato, mãe da modelo, são rés em um processo criminal movido pelo cirurgião plástico Felipe Shigueo Passos Tozaki. Na última segunda-feira (19), Tati Minerato e a mãe, compareceram a uma audiência virtual de conciliação, na 14ª Vara Criminal da Barra Funda, em São Paulo. Contudo, elas não quiseram fazer acordo com o médico que operou Tati em 2020 e agora move uma queixa-crime contra a modelo.

O médico Felipe Shigueo Tozaki, que é cirurgião plástico e teria realizado um procedimento estético na influenciadora, entrou com o processo no dia 22 de fevereiro, alegando que Tati e a mãe, teriam ofendido a honra subjetiva dele. De acordo com os autos, o médico narra que atendeu Tati Minerato em 2018,

tendo realizado um procedimento de rinosseptoplastia, e que o bom resultado foi comemorado pela modelo. Assim, já sabia da qualidade do profissional e não poderia alegar que ele não era qualificado. Tati Minerato teria procurado o médico novamente em 2020, dessa vez, para realizar a troca de próteses mamarias, e que não foi colocado por ele. O médico conta, também, que a modelo teria negociado a retirada de uma quantidade de hidrogel da região inguinal, que também não foi aplicado no corpo da influenciadora pelo profissional.

Publicidade

A defesa do cirurgião conclui dizendo que a modelo, ao apresentar um quadro de infecção nos glúteos, uma área que o médico não teria mexido, recomendou que Tati se internasse, mas ela não quis por não possuir plano de saúde. O médico acusa as clientes de tentarem extorquir a quantia de R$ 200 mil para não tornar público o caso, sendo que ao negar entregar o valor, ambas teriam procurado a imprensa para difamar o cirurgião.

Na audiência virtual de segunda-feira, Tati Minerato compareceu representada por advogados, que contou com a presença do promotor de Justiça Matheus Jacobi Fialdini. A modelo não se intimidou com a queixa-crime e por ser ré no processo, tendo se recusado a fazer acordo. Sua defesa rebateu o médico. Na defesa técnica, além da influenciadora rebater a tese do médico, juntou um laudo, listando todos os diversos procedimentos que já realizou, nos hospitais Ruben Berta, Saint Peter e Ipiranga, objetivando comprovar os supostos erros do médico. Se o médico usa como prova um boletim de ocorrência por extorsão,

por outro lado, a modelo apresenta um boletim de ocorrência por ameaça contra o cirurgião.

Publicidade