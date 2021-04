Jojo Todynho Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 13:50 | Atualizado 21/04/2021 13:51

Jojo Todynho retirou o balão gástrico que estava usando desde o final de março nesta quarta-feira (21). O tratamento foi o recurso que os médicos da cantora sugeriram para ajudá-la no emagrecimento após o ganho de peso durante 'A Fazenda'. A campeã do reality da Record saiu do hospital e assumiu que o instrumento estava causando um desconforto, mas que conseguiu perder 14 quilos com o procedimento. "Quero agradecer o carinho de todos e a preocupação porque eu retirei o balão gástrico. Ele estava me causando um desconforto e eu o usei em menos de 25 dias. Perdi 14 quilos e agora é hora de tomar vergonha cara e me cuidar. Cuidar da saúde. Estou em paz e com a sensação de liberdade. O balão foi ótimo, mas deu o que tinha que dar", assume a cantora.