Anderson Leonardo e MC Maylon

Publicado 21/04/2021 17:32 | Atualizado 21/04/2021 19:12

O cantor Anderson Leonardo, que foi acusado de estupro por Maylon Douglas Pinto de Nascimento Adão, o MC Maylon, decidiu processar o funkeiro. O vocalista do Molejo apresentou uma queixa-crime neste terça-feira (20) na 33ª DP (Realengo)por denunciação caluniosa.

A coluna entrou em contato com um dos advogados de Anderson no caso, Eduardo Mello. "Eu verifiquei várias irregularidades e falsas acusações de Maylon, que resultaram naquele inquérito policial. Ao meu ver, ele está praticando o crime de denunciação caluniosa e eu dei entrada na delegacia com uma petição para abrir um inquérito contra o MC Maylon pela conduta que ele vem apresentando na mídia. Maylon Douglas também vai ser processado por injúria e difamação porque o meu cliente está tendo inúmeros prejuízos não só pessoal como profissional", explicou a defesa de Anderson Leonardo. Além de Eduardo, Ivo Peralta defende o cantor.

Mylon acusou Anderson de estupro e revelou que o crime aconteceu na madrugada do dia 11 de dezembro, dentro de um motel na Estrada do Catonho, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O vocalista do Molejo negou as acusações criminosas e disse que a relação foi consensual.