Evento em plena pandemia Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 05:00 | Atualizado 22/04/2021 15:02

Um flyer de uma festa de arromba marcada para este sábado (24) está circulando nas redes sociais e nas trocas de mensagens entre centenas de pessoas. Mas, esta humilde colunista recebeu o convite via whatsapp de um dos organizadores do evento. Sabe de quem? Jorge Souza, ex-marido de Laura Keller. A balada, chamada Deep Feelings, terá as participações de vários DJs da cena carioca eletrônica e, espertamente, o empresário e outros produtores não anunciam antecipadamente o local. Tudo para evitar a fiscalização e, claro, a polícia. Só para lembrar que os eventos e festas continuam proibidos na grande maioria das cidades brasileiras por conta do alto número de mortos pela Covid-19 no país, que já chegam perto dos 400 mil.