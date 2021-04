Caroline Correa Divulgação/AiDi Pictures

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 05:00

Caroline Correa, conhecida como a Angelina Jolie brasileira por sua semelhança com a atriz americana, é uma das estrelas do filme 'Love in Quarantine', com estreia prevista para o primeiro semestre do ano nas plataformas como Google Play, Net Now, Apple TV, entre outras. 'Love in Quarantine' é um filme com promessa de identificação imediata em tempos de pandemia de Covid-19. Dirigido por Miguel Rodrigues, a comédia romântica aborda com leveza as situações proporcionadas pelo confinamento, trazendo para a tela o relacionamento homoafetivo e um temido triângulo amoroso. A atriz está contando os dias para o lançamento da produção.